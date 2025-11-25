Иран ужесточает контроль над мигрантами из Афганистана

Иран ввел биометрический контроль для афганских мигрантов на контрольно-пропускном пункте "Догарун" в провинции Хорасан-Резави на границе с Афганистаном, пишут иранские средства массовой информации.

Афганским мигрантам, собирающимся перебраться в соседний Иран, теперь придется проходить полный биометрический контроль на главном контрольно-пропускном пункте (КПП) "Догарун", пишет иранский портал Khaama press.

"Заместитель начальника управления по вопросам безопасности и правоохранительной деятельности провинции Хорасан-Резави Амирулла Шамкадари сообщил, что новая биометрическая система призвана улучшить управление въездом и выездом афганских путешественников в Иран"

- Khaama press

Столь жесткая мера введена с целью ограничения потока незаконных афганских мигрантов: после выдворения за пределы страны многие из них пытаются пересечь границу во второй, а иногда и в третий раз, пишет РИА Новости.

Полная биометрическая процедура – это не только сканирование радужной оболочки глаз и всего лица, но и дактилоскопия, и создание личной истории каждого путешественника. В скором времени она будет введена и во всех международных аэропортах Ирана, уточнил портал.

В последнее время Иран испытывает огромный наплыв беженцев, которые спасаются в соседней стране от последствий войны, экономического кризиса и политической нестабильности.

Напомним, КПП "Догарун" в иранской провинции Хорасан-Резави граничит с афганским КПП "Ислам-Кала" в афганской провинции Герат.