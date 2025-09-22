Иран направил три сотни заключенных в Афганистан

"Талибан" получил почти три сотни заключенных из Ирана. Все они были переданы афганской стороны через пограничный переход Догарун и Ислам-Кала.

Иран передал Афганистану 292 заключенных. Об этом пишут 25 ноября иранские средства массовой информации со ссылкой на Минюст ИРИ.

В ведомстве отметили, что речь идет об афганских заключенных, переданных движению "Талибан" через пограничный переход Догарун и Ислам-Кала.

Как отмечаются, преступления, совершенными данными гражданами, преимущественно связаны с наркотическими средствами.

Передача заключенных осуществляется согласно соглашениям, подписанным двумя странами.