Грузинский оппозиционер Гварамия вышел из тюрьмы

Один из представителей грузинской оппозиции, лидер "Коалиции за перемены" Ника Гварамия покинул место заключения, где он отбывал срок за невыполнение требований следственной комиссии парламента.
Приговор был вынесен в июле – тогда суд постановил, что оппозиционер проведет в тюрьме восемь месяцев за то, что был вызван на заседание временной следственной комиссии парламента, расследовавшей деятельность нынешней оппозиции и время правления бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, но не пришел.
Стоит отметить, что в данный момент Гварамия проходит обвиняемым по уголовному делу о саботаже. Как установило следствие, в октябре 2024 года, когда оппозиционные партии проиграли выборы в парламент, Гварамия вместе с другими политиками заявил о фальсификации выборов и публично призвал к революции и свержению власти, пикетированию зданий госорганов и физической борьбе с правоохранителями.
По этому делу мера пресечения для Гварамия пока не выбрана.