Ника Мелия получил полтора года тюрьмы за неуважение к суду

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Оппозиционер Ника Мелия получил еще один срок. На этот раз активиста осудили за неуважение к суду.

Грузинский оппозиционный лидер Ника Мелия получил полтора года тюрьмы за неуважение к суду. Активист получил срок за то, что облил водой судью. 

Вердикт был вынесен судьей Элене Гогуадзе. Интересно отметить, что Мелия не придется полностью отбывать весь срок: отсчет отбывания наказания начинается с 20 июня этого года, когда активисту предъявили обвинение. 

Напомним, что инцидент произошел в конце мая на суде по делу о неявке Мелия на заседание временной следственной комиссии парламента. Оппозиционер облил водой судью во время выступления.

По делу о неявке на заседание комиссии парламента активист получил 8 месяцев лишения свободы.

