Грузинская оппозиция возвращается в парламент

Партия "Гахария за Грузию" спустя почти год бойкота все-таки решила войти в парламент страны. Оппозиционеры получат 12 мест в законодательном органе.

Оппозиционная партия "Гахария за Грузию" объявила о прекращении годичного бойкота парламента Грузии, рассказал один из лидеров политической организации Георгий Шарашидзе.

Как отметил Шарашидзе, прежняя тактика политической борьбы, которая подразумевала самоустранение оппозиции из политики страны, перестала себя оправдывать.

"Год назад, после парламентских выборов 26 октября, наша политическая команда единогласно приняла решение бойкотировать парламент. К сожалению, приходится признать, что эта форма политического протеста не смогла остановить зловещую машину "Мечты" и не смогла предотвратить губительные для страны решения"

– Георгий Шарашидзе

По словам Шарашидзе, партия планирует вернуть народу Грузии все "политические инструменты". Как подчеркнул политик, главной ценностной установкой нового курса партии станет продвижение мудрости вместо "презрения и ненависти".

Напомним, что основатель партии Георгий Гахария покинул Грузию в июне этого года.

Отметим, что партия Гахария получила 12 мест в парламенте страны по итогам прошедших в октябре прошлого года выборов, однако тогда оппозиционеры отказались участвовать в работе нового парламента, как и другие противники правящей партии.

Первое мудрое решение оппозиции

Основатель научно-исследовательского института SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о значении для демократических процессов в Грузии намерения "За Грузию" стать первой оппозиционной партией, вошедшей в парламент после выборов 2024 года.

"Я думаю, что наконец-то станет возможным вернуть политику с улиц в законодательный орган. Георгий Гахария после ухода в оппозицию представлял себя как радикала, и европейцы в какой-то момент его убедили, что он как политик получит больше выгод, если не войдет в парламент. Похоже, он все-таки проявил мудрость и не до конца отказался от работы в парламенте Грузии. Республике это безусловно пойдет на пользу", - прежде всего сказал он.

"Грузинской демократии вхождение "За Грузию" в парламент важно по той причине, что стране требуется реальная оппозиция, которая будет ориентироваться не на пожелания ЕС, а на те настроения, которые есть в стране. Гахария в последний момент это уловил. Его партия была на грани полного отказа от контактов с государством и заставила отказаться от депутатских мандатов первых 12 человек в партийном списке. Но сам список сохранился, так что теперь эти 12 мандатов смогут получить следующие по очереди кандидаты", - продолжил Арчил Сихарулидзе.

"Похоже, к моменту муниципальных выборов Георгий Гахария уже окончательно понимал, что ни ЕС, ни Америка ничего изменить в Грузии не смогут. Он дождался окончательного разгрома уличной оппозиции, что и произошло на муниципальных выборах, решил, что никакой пользы ему не принесут операции Европы на грузинских улицах, и передумал бойкотировать работу парламента. Наконец какая-то из оппозиционных партий сделала шаг на пользу своей стране", - добавил политолог.

"Напомню, что с 2016 года главная оппозиционная партия ЕНД ни одни выборы в Грузии не признавала демократичными. Часть брюссельской номенклатуры и США решили разыграть эту карту и принудительно подтолкнуть Грузию к тому количеству выборов, которое нужно для победы нужных Западу людей, что, разумеется, не демократично. Возвращение "За Грузию" в парламент – это признание, что в Грузии к власти можно прийти только через выборы. Сейчас мы сможем смотреть на парламент и на политическую деятельность, совершающуюся согласно законодательству, а не на улицу, где, к сожалению, происходит тотальная вакханалия", - подчеркнул он.

В связи с этим Арчил Сихарулидзе выразил уверенность в том, что "Грузинская мечта" не будет препятствовать возвращению "За Грузию" в парламенте. "На самом деле, для "Грузинской мечты" это победа. Партия максимально воздерживалась от упразднения "За Грузию", поскольку у ее руководства есть понимание, что "Грузинской мечте" необходима не аффилированная с ней оппозиция. Теперь эти 12 человек помогут "Грузинской мечте" и в Европе, и в США говорить: "Нас пытались насильственно свергнуть и убеждали оппозицию не участвовать в работе парламента, но сами же оппозиционеры поняли, что это проигрышное начинание, и теперь у нас есть оппозиция"", - указал политолог.

"Теперь "Грузинская мечта" может начать формирование новой оппозиции, которая не будет в связи с радикалами из ЕНД и будет ориентироваться на своего избирателя, а не на Европу. В Грузии ведь избиратель не требует революцию, но требует активной оппозиционной деятельности, в то время как европейцы требуют от оппозиции только бороться за власть до конца. Наша оппозиция оказалась жертвой внешнего влияния. Нужно содействовать ее восстановлению как части национальных политических сил. "Грузинская мечта" может уже, в тени или официально, разговаривать с Гахария и помогать другим оппозиционным силам расшириться или возникнуть, чтобы к 2028 году они заменили нынешних уличных радикалов", - заключил Арчил Сихарулидзе.