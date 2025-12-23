Вестник Кавказа

Служба госбезопасности проверит цены на продукты Грузии

Посетительница магазина в Тбилиси
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Грузинская Служба государственной безопасности проверит, насколько обоснованны текущие цены на продукты в Грузии. Ранее ими заинтересовался премьер-министр страны.

СГБ Грузии изучит реалистичность нынешних высоких цен на продукты, расследование анонсировал первый замглавы ведомства Лаша Маградзе.

"Служба государственной безопасности начинает в рамках своей компетенции детальное изучение вопроса, и за любое такое противоправное действие, которое наносит ущерб интересам граждан Грузии и экономической безопасности нашей страны, последует соответствующая жесткая правовая реакция"

– Лаша Маградзе

Напомним, что ранее вопрос был поднят премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе: глава правительства сообщил, что продуктовые магазины делают наценку на еду примерно в 86%, так что не исключен картельный сговор. Со своей стороны представители сетевых магазинов заявили, что продемонстрировать формирование цен на продовольствие. Тему изучит, но уже в феврале, временная парламентская комиссия.

