Служба госбезопасности проверит цены на продукты Грузии

СГБ Грузии изучит реалистичность нынешних высоких цен на продукты, расследование анонсировал первый замглавы ведомства Лаша Маградзе.
"Служба государственной безопасности начинает в рамках своей компетенции детальное изучение вопроса, и за любое такое противоправное действие, которое наносит ущерб интересам граждан Грузии и экономической безопасности нашей страны, последует соответствующая жесткая правовая реакция"
– Лаша Маградзе
Напомним, что ранее вопрос был поднят премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе: глава правительства сообщил, что продуктовые магазины делают наценку на еду примерно в 86%, так что не исключен картельный сговор. Со своей стороны представители сетевых магазинов заявили, что продемонстрировать формирование цен на продовольствие. Тему изучит, но уже в феврале, временная парламентская комиссия.