В Управлении ООН по правам человека осудили удары США и Израиля по Ирану

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк осудил военную операцию США и Израиля против Ирана. Функционер международной организации призвал к дипломатии, отметив, что в любом вооруженном конфликте больше всего страдают мирные жители.

"Я осуждаю сегодняшние военные удары Израиля и Соединенных Штатов Америки по территории Ирана, а также последующие ответные удары Ирана. Как всегда в любом вооруженном конфликте, высшую цену платят мирные жители"

– Фолькер Тюрк

Тюрк призвал стороны вернуть к переговорному процессу, чтобы предотвратить "ужасные последствия для мирного населения".

По словам Тюрка, дальнейшая эскалация приведет к бессмысленным жертвам и разрастанию конфликта на весь регион.