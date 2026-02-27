Турция не участвует в атаке на Иран и не поддерживает ее - Анкара

Анкара отвергла спекуляции вокруг турецкой роли в американо-израильских атаках на Иран: Турция не поддерживает эти военные действия и не задействована в них никоим образом – в том числе США и Израилю не позволено использовать турецкое воздушное пространство и морскую территорию.

Пресс-служба Администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана объявила, что никоим образом не принимает участие в нападении Израиля и США на Исламскую Республику Иран. Таким образом представители официальной Анкары отреагировали на фейки о якобы оказании помощи антииранским силам.

Администрация Эрдогана пояснила, что утверждения о поддержке Турцией атаки на Иран – это антитурецкая дезинформация, не имеющая под собой никаких оснований: Анкара принципиально не участвует ни в каких конфликтах, не затрагивающих ее национальные интересы.

Это в том числе означает, что военные и разведывательные ресурсы Турции не задействованы США в проведении текущих атак на иранские объекты. Также Анкара не позволяет Тель-Авиву и Вашингтону использовать свое воздушное пространство в военных целях.

В АП Турции добавили, что только сами турецкие власти принимают решения об использовании земли, неба и моря республики в тех или иных целях.