Турция не участвует в атаке на Иран и не поддерживает ее - Анкара

Пресс-служба Администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана объявила, что никоим образом не принимает участие в нападении Израиля и США на Исламскую Республику Иран. Таким образом представители официальной Анкары отреагировали на фейки о якобы оказании помощи антииранским силам.
Администрация Эрдогана пояснила, что утверждения о поддержке Турцией атаки на Иран – это антитурецкая дезинформация, не имеющая под собой никаких оснований: Анкара принципиально не участвует ни в каких конфликтах, не затрагивающих ее национальные интересы.
Это в том числе означает, что военные и разведывательные ресурсы Турции не задействованы США в проведении текущих атак на иранские объекты. Также Анкара не позволяет Тель-Авиву и Вашингтону использовать свое воздушное пространство в военных целях.
В АП Турции добавили, что только сами турецкие власти принимают решения об использовании земли, неба и моря республики в тех или иных целях.