Запасов нефти в России хватит на 62 года – Александр Новак

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Александр Новак заявил, что запасов нефти в России хватит на 62 года. Российские нефтяники продолжают искать новые запасы.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что запасов нефти в России хватит на 62 года при сохранении текущего уровня извлечения "черного золота" из недр. При этом, по словам замглавы правительства, полностью ресурсы не будут исчерпаны. 

"У нас по запасам хватает нефти на 62 года, но это не означает, что через 62 года нефть закончится"

– Александр Новак

Как отметил Новак, российские нефтяники ежегодно находят дополнительные запасы нефти за счет проведения геологоразведочных и буровых работ, поддерживая обеспеченность страны ресурсами на десятки лет вперед. 

"Основная задача, чтобы обеспеченность запасами нефти была в нашей стране от 30 до 50 лет. Поддерживать этот баланс. Поэтому правительство и министерство природных ресурсов, наши геологи занимаются тем, что постоянно бурят, ищут нефть"

– Александр Новак 

