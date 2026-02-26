Кобахидзе заявил о давлении на свободные СМИ после санкций Лондона против Imedi и "Пос ТВ"

Премьер Грузии Кобахидзе заявил попавшие под санкции Великобритании телеканалы продолжат свою работу. По словам политика, подобные действия являются давлением на СМИ и попыткой помощи оппозиции.

Глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе сделал заявление после введения Великобританией санкций в отношении грузинских телеканалов Imedi и "Пос ТВ". По словам Кобахидзе, это давление на свободные СМИ.

По словам Кобахидзе, главной целью этих шагов является поддержка грузинской оппозиции.

"У радикальной оппозиции есть единственная мотивация – на коленях ждать заданий от иностранных покровителей, безоговорочное выполнение которых является их единственной обязанностью"

– Ираклий Кобахидзе

Кобахидзе также заявил, что рестрикции не смогут повлиять на работу медиа, которые продолжат информировать грузинское общество.

Политик также подверг критике позицию США, которые дистанцировались от Грузии, несмотря на близость ценностей. По словам Кобахидзе, такая политика нелогична и вызывает вопросы.