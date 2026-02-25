Ильхам Алиев принял участие в открытии Мемориала жертвам геноцида в Ходжалы

Азербайджанский президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи приняли участие в церемонии открытия Мемориала жертвам Ходжалинского геноцида, которая прошла в Ходжалы.
Глава государства возложил венок к Мемориалу.
Затем азербайджанский лидер, первая леди и члены их семьи ознакомились с Мемориалом. Далее состоялась встреча с представителями общественности Ходжалинского района.
Напомним, что сегодня исполнилось 34 года с ночи 26 февраля 1992 года, когда армянские националисты во главе с Сержем Саргсяном и Сейраном Оганяном при поддержке наемников осуществили этническую чистку в азербайджанском городе Ходжалы. Стоит отметить, что организаторы и исполнители военного преступления в Ходжалы все еще не наказаны.