Вестник Кавказа

Ильхам Алиев принял участие в открытии Мемориала жертвам геноцида в Ходжалы

Справедливость Ходжалам
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджанский президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи приняли участие в церемонии открытия Мемориала жертвам Ходжалинского геноцида, которая прошла в Ходжалы.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи приняли участие в открытии Мемориала жертвам Ходжалинского геноцида в городе Ходжалы.

Глава государства возложил венок к Мемориалу.

Затем азербайджанский лидер, первая леди и члены их семьи ознакомились с Мемориалом. Далее состоялась встреча с представителями общественности Ходжалинского района.

Напомним, что сегодня исполнилось 34 года с ночи 26 февраля 1992 года, когда армянские националисты во главе с Сержем Саргсяном и Сейраном Оганяном при поддержке наемников осуществили этническую чистку в азербайджанском городе Ходжалы. Стоит отметить, что организаторы и исполнители военного преступления в Ходжалы все еще не наказаны.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
755 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.