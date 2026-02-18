Вестник Кавказа

Иран рассчитывает на успех в переговорах с США в Женеве – Пезешкиан

Масуд Пезешкиан
© Фото: Сайт президента Ирана
Власти ИРИ оптимистично настроены на переговоры с США, которые должны пройти в Женеве завтра. Тегеран ожидает ослабления экономических ограничений со стороны Вашингтона.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что власти страны позитивно оценивают перспективы грядущих переговоров с США по иранскому атому в Женеве. 

"У нас хорошие перспективы в области переговоров, и мы надеемся, что этот процесс успешно продолжится на встрече, которая состоится завтра в Женеве с участием Аббаса Аракчи (глава МИД - ред.)"

– Масуд Пезешкиан 

По словам политика, Тегеран рассчитывает на переговорах покончить с неопределенностью последних недель, когда "нет ни войны, ни мира". Власти Ирана намерены добиться снятия санкций, что даст толчок к развитию экономики страны и международного сотрудничества. 

Напомним, что следующий раунд переговоров США и Ирана состоится в Женеве 26 февраля.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1055 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.