Иран рассчитывает на успех в переговорах с США в Женеве – Пезешкиан

Власти ИРИ оптимистично настроены на переговоры с США, которые должны пройти в Женеве завтра. Тегеран ожидает ослабления экономических ограничений со стороны Вашингтона.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что власти страны позитивно оценивают перспективы грядущих переговоров с США по иранскому атому в Женеве.

"У нас хорошие перспективы в области переговоров, и мы надеемся, что этот процесс успешно продолжится на встрече, которая состоится завтра в Женеве с участием Аббаса Аракчи (глава МИД - ред.)"

– Масуд Пезешкиан

По словам политика, Тегеран рассчитывает на переговорах покончить с неопределенностью последних недель, когда "нет ни войны, ни мира". Власти Ирана намерены добиться снятия санкций, что даст толчок к развитию экономики страны и международного сотрудничества.

Напомним, что следующий раунд переговоров США и Ирана состоится в Женеве 26 февраля.