Грузинская "Имеди" ответила на британские санкции

Телекомпания "Имеди" (Грузия) распространила заявление после того, как в отношении нее Великобритания ввела санкции – ограничения в нем названы не имеющими никакой ценности.

Введенные Лондоном санкции не имеют никакого смысла, говорится в сообщении грузинской телекомпании "Имеди", распространенном сегодня.

"Британские санкции ничего не стоят. Единственной ценностью для телеканала Imedi является доверие грузинского народа"

– "Имеди"

В заявлении напоминается, что именно за счет доверия зрителей "Имеди" на протяжении многих лет удерживает за собой статус наиболее рейтинговой грузинской телекомпании.

В "Имеди" также напомнили, что телекомпания была запущена 22 года назад, она освещала и проблемы правления президента Михаила Саакашвили. В то же время, подчеркивается в сообщении, когда оппозиционный на тот момент телеканал был разгромлен властями, реакции со стороны Лондона не поступило.

Напомним, сегодня стало известно, что грузинские телекомпании Imedi и POSTV попали в британский черный список в рамках санкций против России. Формулировка – распространение дезинформации.