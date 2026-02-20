Вестник Кавказа

Правительство Грузии внесло изменения в правила трудоустройства мигрантов

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Премьер-министр Грузии подписал постановление кабмина, вводящее запрет на трудоустройство мигрантов в сферах пассажирских перевозок, курьерской деятельности и работы гидами.

В Грузии вступили в силу новые ограничения для трудовых мигрантов. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе утвердил постановление, запрещающее иностранцам работать в сфере пассажирских перевозок, курьерских услуг и туристического сопровождения.

Как подчеркнул глава правительства в разговоре с представителями СМИ, новые правила продиктованы необходимостью отстаивать интересы грузинского населения.

"Мы должны защищать трудовые интересы своих граждан, как это происходит в любой другой стране. Мы определили области, в которых трудоустройство иностранцев разрешено и в которых нецелесообразно. Это важно для того, чтобы избежать чрезмерной конкуренции с нашими гражданами в сфере занятости"

— Ираклий Кобахидзе

Ранее глава правительства отчитался перед парламентом о росте числа мигрантов. По его словам, в Грузии проживают более 250 тысяч приезжих, многие из них имеют работу. Кобахидзе заявил о необходимости усилить контроль за миграционными процессами.

