В ЕАЭС подсчитали рост промышленного производства

Страны Евразийского экономического союза в минувшем 2025 году продемонстрировали уверенный рост промышленного производства, увеличив его в целом на 1,6%.

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в завершившемся 2026 году нарастили промышленное производство на 1,6% по сравнению с 2024 годом, сообщили сегодня в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Лидером по росту промышленности среди стран объединения стала Киргизия, показав рост промышленного производства на 10,6%, передает Sputnik Казахстан.

Вторую строчку рейтинга занял Казахстан - за год объем промышленного производства в стране вырос на 7,5%, третье место заняла Армения – ее промышленность выросла на 4,7%. На четвертой позиции России, промышленные предприятия которой показали рост в 1,3%.

А вот промышленные предприятия Беларуси уменьшили выпуск товаров, показав снижение.

В целом в минувшем году объем промышленного производства стран ЕАЭС вырос на 1,6%, при этом объем производства в обрабатывающей промышленности увеличился на 3,4%, говорится в сообщении.