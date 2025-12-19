Грушко продолжит работу в должности замглавы МИД РФ

Президент РФ продлил срок госслужбы замглавы МИД Александра Грушко. Он занимает эту должность последние восемь лет.

Срок государственный службы замглавы МИД России Александра Грушко продлен. Об этом гласит распоряжение президента РФ Владимира Путина.

В документе, появившемся на портале правовой информации, сказано, что Грушко будет занимать эту должность еще как минимум до 25 апреля 2027 года.

Напомним, Грушко был назначен замглавы МИД России в январе 2018 года. Он курирует вопросы отношений со странами Европы, общеевропейского сотрудничества, взаимодействия с Евросоюзом, ОБСЕ, НАТО и Советом Европы. До этого в течение шести лет был постоянным представителем РФ при НАТО.