Бывшие вынужденные переселенцы впервые возвращаются в Ходжавенд

Первые бывшие вынужденные переселенцы в пятницу возвращаются в город Ходжавенд и село Ходжавенд в Ходжавендском районе на освобожденных землях Азербайджана.

Сообщается, что они уже прибыли в место назначения.

На данном этапе в город Ходжавенд переселены 50 семей (в общей сложности 194 человека), а в село Ходжавенд – 20 семей (94 человека).

Стоит отметить, что в Ходжавендский район возвращаются семьи, ранее временно проживавшие в различных районах Азербайджана, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

Таким образом, в соответствии с указаниями президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжается реализация программы Великого возвращения на освобожденные территории.