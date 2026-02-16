Представители Баку и ООН обсудили сотрудничество в области устойчивого развития

В столице Азербайджана прошли заседания групп по реализации Рамочного документа о сотрудничестве Азербайджана и ООН в области устойчивого развития.

Заседания первой и второй групп по реализации нового Рамочного документа о сотрудничестве в области устойчивого развития между Азербайджаном и ООН состоялись в Баку, такое сообщение распространило Минэкономики Азербайджана.

В ходе заседания первой группы по направлению инклюзивного социально-экономического роста и человеческого развития замминистра экономики Самед Баширли подчеркнул, что Азербайджан считает очень важным партнерство с ООН, ведущееся для достижения целей устойчивого, инклюзивного и инновационного развития. Замглавы ведомства отметил, что Азербайджана на протяжении свыше 30 лет последовательно воплощает в жизнь Цели устойчивого развития (ЦУР).

В числе приоритетов были названы цифровизация, зеленая энергетика и инновации, а как пример выполнения обязательств были названы формирование современной инфраструктуры на освобожденных территориях на базе концепций умного города, умного села и зоны зеленой энергетики. Кроме того, инициатива 18-й ЦУР, касающейся борьбы с минами, была указана как вклад в повестку устойчивого развития.

Резидент-координатор ООН в АР Игорь Гарафулич обратил внимание на приверженность Баку ЦУР, а также подтвердил готовность Организации поддерживать реализуемые инициативы.

Со своей стороны представитель ВОЗ Ханде Харманджи указала на большое значение инвестиций в здравоохранение и человеческий капитал, она также выразила поддержку мерам, которые предпринимаются для укрепления системы здравоохранения и увеличения количества инклюзивных услуг.

На заседании был представлен Рамочный документ о сотрудничестве ООН и Азербайджана на 2026-2030 годы, рассмотрены совместные планы на текущий год.

Во время заседания второй группы по климатической устойчивости, зеленому развитию и справедливому переходу состоялись выступления замминистра экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева, Игоря Гарафулича и представителя ФАО Насара Хаята. Были обсуждены вопросы охраны окружающей среды и энергетического перехода.