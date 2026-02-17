У мусульман России начался священный месяц поста Рамадан

Мусульмане России сегодня встречают первый день священного месяца поста Рамадан, который продлится до 19 марта и завершится праздником разговения Ураза-байрам.

У российских мусульман сегодня начинается месяц строгого поста Рамадан: священный для верующих месяц – это время духовного очищения, в течение которого в образе их пройдут серьезные изменения, одно из которых - соблюдение поста - одно из пяти обязательных для всех верующих предписаний ислама. С началом священного месяца верующих поздравил глава Духовного собрания мусульман России, муфтий Москвы Альбир Крганов.

"Рамадан - это месяц Корана, месяц, когда ниспосланное Слово должно звучать не только в мечетях, но и в наших поступках, в наших отношениях, в нашем отношении к родителям, к детям, к соседям, к тем, кто нуждается в поддержке"

- Альбир Крганов

Священнослужитель призвал верующих в эти дни еще раз осознать, что истинное богатство человека - не в его богатстве и не в положении в обществе, а в чистоте намерения и искренности перед Творцом, - передает ТАСС.

Муфтий также отметил: именно в период поста рождаются особые духовные добродетели, поскольку Рамадан учит деятельному терпению, которое рождает милосердие и побуждает к добру. Это месяц, когда малое благо может стать великим, а искреннее слово способно поддержать любого.

Альбир Крганов призвал верующих в дни поста укрепиться в вере, приобрести стойкость в испытаниях и очистить свои сердца от всего наносного.

"Пусть каждый день Рамадана станет для нас шагом к внутреннему обновлению, духовному возвышению, к примирению с людьми и к приближению к довольству Творца", - заключил Крганов.