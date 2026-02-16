Махачев оценил перспективы боя в Белом доме

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Ислам Махачев подтвердил факт переговоров о проведении поединка на турнире промоушена в Белом доме. Об этом он сам сообщил в беседе с журналистами.
"По бою в Белом доме еще идут переговоры. Моя дата поединка - рядом с этим турниром. Пока бой в Белом доме - это максимально вероятный вариант"
– Ислам Махачев
Он также рассказал, что список его потенциальных соперников состоит из трех бойцов.
"У меня есть (нигериец) Камару Усман, (ирландец) Иан Гэрри, (эквадорец Майкл) Моралес в качестве потенциальных соперников. Это сейчас обсуждается"
– российский боец
Напомним, Махачев стал обладателем чемпионского пояса UFC в ноябре 2025 года, победив австралийца Джека Делла Маддалену.
Турнир UFC состоится в Белом доме в Вашингтоне 14 июня этого года. Он будет приурочен к 250-летней годовщине принятия Декларации независимости США.