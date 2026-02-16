Махачев оценил перспективы боя в Белом доме

Следующий бой Махачева с высокой вероятностью состоится на турнире в Белом доме. Его последний на данный момент поединок прошел осенью предыдущего года.

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Ислам Махачев подтвердил факт переговоров о проведении поединка на турнире промоушена в Белом доме. Об этом он сам сообщил в беседе с журналистами.

"По бою в Белом доме еще идут переговоры. Моя дата поединка - рядом с этим турниром. Пока бой в Белом доме - это максимально вероятный вариант"

– Ислам Махачев

Он также рассказал, что список его потенциальных соперников состоит из трех бойцов.

"У меня есть (нигериец) Камару Усман, (ирландец) Иан Гэрри, (эквадорец Майкл) Моралес в качестве потенциальных соперников. Это сейчас обсуждается"

– российский боец

Напомним, Махачев стал обладателем чемпионского пояса UFC в ноябре 2025 года, победив австралийца Джека Делла Маддалену.

Турнир UFC состоится в Белом доме в Вашингтоне 14 июня этого года. Он будет приурочен к 250-летней годовщине принятия Декларации независимости США.