Отель сети Azimut Hotels начали строить в Пятигорске

Новый четырехзвездочный отель появится в Пятигорске. Проект в центре города реализует сеть Azimut Hotels.

Новый отель строится в Пятигорске, он откроется под брендом Azimut Hotels, рассказали в пресс-службе отельной сети.

Девелопером выступает "Эталон Отель", объект возводится в центре курорта, сейчас идут работы на уровне котлована.

Новый отель в Пятигорске будет четырехзвездочным и крупным, на 254 номера. Помимо номеров в нем расположатся ресторан и лобби-бар, спа-зона, тренажерный зал, переговорные и модульные конференц-залы.

"Открытие отеля Azimut в городе обеспечит развитие современной гостиничной инфраструктуры, необходимой для увеличивающегося турпотока и усиления деловой активности региона"

– гендиректор Azimut Hotels Максим Бродовский

Отметим, что новый отель не будет первым для сеть Azimut Hotels в регионе – она уже присутствует в Кавминводах и Ставрополе.