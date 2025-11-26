Отель сети Azimut Hotels начали строить в Пятигорске

Новый отель строится в Пятигорске, он откроется под брендом Azimut Hotels, рассказали в пресс-службе отельной сети.
Девелопером выступает "Эталон Отель", объект возводится в центре курорта, сейчас идут работы на уровне котлована.
Новый отель в Пятигорске будет четырехзвездочным и крупным, на 254 номера. Помимо номеров в нем расположатся ресторан и лобби-бар, спа-зона, тренажерный зал, переговорные и модульные конференц-залы.
"Открытие отеля Azimut в городе обеспечит развитие современной гостиничной инфраструктуры, необходимой для увеличивающегося турпотока и усиления деловой активности региона"
– гендиректор Azimut Hotels Максим Бродовский
Отметим, что новый отель не будет первым для сеть Azimut Hotels в регионе – она уже присутствует в Кавминводах и Ставрополе.