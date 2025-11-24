Популярные санатории Кисловодска и Кавминвод назвали туроператоры

Россиянам уже доступны путевки в санатории Кавминвод в рамках акций раннего бронирования. Какие санатории пользуются спросом и сколько стоит отдых в 2026 году?

Бронирования санаторного отдыха с лечением на весну и лето будущего года уже начались, туроператоры назвали самые популярные здравницы курортов Кавминвод.

За оздоровительным отдыхом россияне едут чаще всего в Кисловодск. На 2026 год туристы бронируют следующие санатории Кисловодска: "Источник", "Солнечный", "Джинал", "Дворец Нарзанов", "Арника", "Центросоюз", "Целебный Нарзан", "Радуга", "Кругозор", "Плаза СПА" и "Виктория".

Самые востребованные санатории Ессентуков: "Русь", "Источник", "Парк Шафран", "Истокъ", "Шахтер", "Виктория".

Среди санаториев Железноводска туристы выбирают "Источник", "Долину Нарзанов" и "Славяновский Исток".

В Пятигорске популярны на 2026 год санатории "Машук Аква-Терм", "Пятигорский Нарзан".

Цены на следующий год в санаториях Кавминвод выросли в среднем на 10-15%.

В бюджетном сегменте путевка в санаторий на двоих на 10 дней с питанием и лечением обойдется в среднем в 70-150 тыс рублей. Такие цены предлагают, например, "Долина Нарзанов", "Машук","Виктория". В среднем ценовой категории 10 дней в санатории стоят около 150-200 тыс рублей – санатории "Родник", "Пятигорский Нарзан", "Солнечный", "Радуга".

Премиальный оздоровительный отдых стоит искать в здравницах "Русь", "Плаза СПА", "Парк Шафран" – цены на 2026 год стартуют от 220 тыс рублей, пишет АТОР со ссылкой на российских туроператоров.

Все цены не включают расходы туристов на транспорт.