Россияне начали бронировать санатории Кавминвод на весну и лето 2026 года

Туристы уже задумываются о летнем отдыхе в 2026 году, бронируются места в санаториях Кавминвод, больше всего запросов туристов связано с отдыхом в Кисловодске.

Популярные санатории Кавказских Минеральных Вод определилось с ценами на весну-лето 2026 года, туроператоры фиксируют первые бронирования, со ссылкой на туроператоров сообщает АТОР.

На конец осени уровень бронирований на весну и лето находится на уровне прошлого года или чуть выше его. По оценкам АЛЕАН, ранний спрос связан с тем, что здравницы раньше определились с ценами и открыли бронирования. Туристы, зная высокий спрос на хорошие санатории, спешат приобрести путевки пока есть выбор мест.

"Уже сейчас по периодам видны пики бронирований на майские праздники, конец июня – начало июля, а также сентябрь"

– FUN&SUN

Кисловодск, Ессентуки и Пятигорск – наиболее популярны у путешественников.

