Более 1 тыс безопасных сделок с застройщиками были реализованы в Северной Осетии в 2025 году

В Северной Осетии за минувший год жилищные подрядчики получили с 1 тыс раскрытых счетов эскроу порядка 5,5 млрд рублей.

Объем средств, перечисленных застройщикам Северной Осетии со счетов эскроу (типа счетов, используемых для безопасных банковских сделок, при которых внесенные средства замораживаются до выполнения подрядчиков условий договора), приблизился к 5,5 млрд рублей. Всего за минувший год, согласно данным пресс-службы регионального отделения Банка России, было более 1 тыс таких счетов.

"1 003 счета эскроу раскрыли в регионе в 2025 году. Застройщикам с них перечислили около 5,5 млрд рублей. По данным на начало текущего года, в Северной Осетии действует 2 103 счета эскроу, а сумма средств на них составляет 9,4 млрд рублей"

– Национальный банк по Республике Северная Осетия

Механизм проектного финансирования с использованием эскроу-счетов охватил 435 тыс кв м жилищного фонда в регионе, следует из данных Единой информационной системы жилищного строительства.

Как пояснила управляющая североосетинским отделением Банка России Ирина Дзиова, использование счетов эскроу гарантирует сохранность средств дольщиков, так как средства замораживаются до момента сдачи дома, а при ситуации банкротства возвращаются обратно.