Президент Азербайджана поздравил Си Цзиньпина с Новым годом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравление с Китайским Новым годом и праздником весны, адресованное председателю КНР Си Цзиньпину и всему китайскому народу.
"Желаю, чтобы праздник Чуньцзе, знаменующий наступление нового года по китайскому календарю, принес Вашему народу хорошее настроение, благополучие и достаток"
– Ильхам Алиев
В своем поздравлении азербайджанский президент подчеркнул, что всячески поддерживает укрепление азербайджано-китайского партнерства, которое, по словам Ильхама Алиева, построено на прочном фундаменте.
"Интенсивность нашего политического диалога и взаимопонимание способствуют дальнейшему стремительному развитию и укреплению этих отношений"
– Ильхам Алиев
Кроме того, глава Азербайджана также выразил надежду, что партнерские отношения Баку и Пекина будут укрепляться на основе интересов двух народов благодаря взаимным усилиям со стороны руководства.
В заключение президент Азербайджана пожелал Си Цзиньпину и всему дружественному народу Китая крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, а также постоянного благополучия и процветания.