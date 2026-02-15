Президент Азербайджана поздравил Си Цзиньпина с Новым годом

Ильхам Алиев направил поздравительное письмо в Китай и поздравил Си Цзиньпина и весь народ КНР с Китайским Новым годом.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравление с Китайским Новым годом и праздником весны, адресованное председателю КНР Си Цзиньпину и всему китайскому народу.

"Желаю, чтобы праздник Чуньцзе, знаменующий наступление нового года по китайскому календарю, принес Вашему народу хорошее настроение, благополучие и достаток"

– Ильхам Алиев

В своем поздравлении азербайджанский президент подчеркнул, что всячески поддерживает укрепление азербайджано-китайского партнерства, которое, по словам Ильхама Алиева, построено на прочном фундаменте.

"Интенсивность нашего политического диалога и взаимопонимание способствуют дальнейшему стремительному развитию и укреплению этих отношений"

– Ильхам Алиев

Кроме того, глава Азербайджана также выразил надежду, что партнерские отношения Баку и Пекина будут укрепляться на основе интересов двух народов благодаря взаимным усилиям со стороны руководства.

В заключение президент Азербайджана пожелал Си Цзиньпину и всему дружественному народу Китая крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, а также постоянного благополучия и процветания.