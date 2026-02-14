Китайский Новый год 2026: когда, открытки и поздравления, праздник в Москве

С Китайским Новым годом 2026! Новый год по китайскому календарю почти наступил. Расскажем о Китайском Новом годе в Москве 2026, какого числа Китайский Новый год, сколько длится и когда заканчивается. Открытки и поздравления.

Новый год по китайскому лунному календарю – Китайский Новый год – отмечают не только в Китае, но и во всем мире – настолько этот праздник насыщен глубиной и древними традициями. Празднуют Чуньцзе, или праздник весны, и в России.

Китайский Новый год в Москве 2026

Москва уже традиционно с размахом встречает Китайский Новый год ярким фестивалем, который устраивается в рамках проект "Зима в Москве".

Событие стартовало в понедельник 16 февраля и будет проходить по 1 марта на площадках праздника весны "Чуньцзе". В программу войдут интересные шоу и представления, мастер-классы и, конечно, гастрономические открытия.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ключевые локации – Манежная площадь и переход к площади Революции. Там свыше ста китайских артистов познакомят всех желающих с национальной оперой, покажут народные танцы, а также свое акробатическое и боевое искусство, и, конечно, проведут мастер-классы.

Мероприятия Китайского Нового года состоятся тажке на Болотной площади, в Московском зоопарке, кинопарке "Москино", Центральном детском магазине, гастроквартале "Три вокзала. Депо", на территории колеса обозрения "Солнце Москвы" и многих других точках.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда Китайский Новый год?

Какого числа наступает Китайский Новый год? Даты праздника весны разнятся год от года, но не выходят за пределы определенного временного периода, так как он знаменует приход Нового года по лунному календарю.

Первый день Чуньцзе в Китае приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния, которое происходит 21 декабря. В пересчете на григорианский календарь эта дата обычно выпадает на один из дней между 21 января и 21 февраля. В 2026 году Новый год по китайскому календарю начинается во вторник 17 февраля.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Интересно, что в Китае особая и система летоисчисления. Так, 17 февраля 2026 года по западному календарю в Китае наступит 4723 год.

Сколько длится Китайский Новый год?

А когда заканчивается Китайский Новый год? Его празднование длится на протяжении 15 дней. Поэтому в 2026 году фестиваль весны продлится по 3 марта.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

С Китайским Новым годом 2026 – открытки

С каждым годом Китайский Новый год становится все ближе россиянам – это уже не далекий экзотический праздник, а радостное событие, полное интересных традиций и мероприятий. Кроме того, не зря Китайский Новый год иначе называется Фестиваль весны, или Чуньцзе, – он предвещает скорый приход тепла, знаменуя перелом в природе от зимы к весны. В холодном снежном феврале так приятно получить яркую красивую открытку с поздравлением! Особенно если учесть, что на сей раз Новый год по китайскому календарю знаменует приход года Красной Огненной Лошади.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Картинку, которую можно отправить родным и близким, коллегам и просто знакомым, можно легко найти и скачать бесплатно в интернете, например, на тематических ресурсах с открытками и поздравлениями, или в посвященных Китайскому Новому году статьях СМИ.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Поздравление с Китайским Новым годом 2026

Теплые искренние пожелания на Китайский Новый год станут прекрасным дополнением к открытке. Слова для поздравления можно придумать самостоятельно. А если нет возможности написать текст своими словами, то можно найти текст поздравления в интернете, в тех же источниках, где и открытки.

Поздравляю с Китайским Новым годом! Пусть этот яркий позитивный праздник принесет в твою жизнь настоящую весну, за которой последует яркое теплое лето! Желаю всего самого лучшего, чтобы все беды и тревоги окончательно остались в прошлом году, а новый чтобы только радовал!

С Китайским Новым годом – годом Огненной Лошади! Пусть он будет таким же ярким, пусть будет наполнен радостными событиями и приключениями! Пусть все удается и ладится – и дома, и на работе! Лошадиного здоровья и всего самого наилучшего!