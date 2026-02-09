Фицо: Запад должен вести диалог с Россией

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо сделал заявление о необходимости налаживания диалога с Россией.
Запад стоит заняться установлением диалога с Россией, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе совместной пресс-конференции с главой Госдепартамента Марко Рубио, которая прошла в Братиславе.
"Мы должны вести диалог с РФ"
– Роберт Фицо
Он также уточнил, что, соответственно, диалог необходимо наладить и с президентом России Владимиром Путиным.
Глава правительства Словакии также выразил мнение, что прямой диалог с властями РФ поможет как можно быстрее завершить конфликт на Украине.