Мюнхенскую конференцию по безопасности посетит глава МИД Грузии

Грузию на Мюнхенской конференции по безопасности будет представлять глава МИД. Премьер-министр республики не примет участия в мероприятии.

Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили приедет в Германию на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Об этом сообщают местные средства массовой информации со ссылкой на министерство.

В ходе поездки глава МИД пообщается с коллегами из других стран и представителями международных организаций.

"В рамках конференции 13-15 февраля руководитель внешнеполитического ведомства проведет переговоры с коллегами-министрами, представителями международных организаций и примет участие в панельной дискуссии"

– МИД Грузии

Ранее премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе сообщил, что пропустит предстоящую Мюнхенскую конференцию по безопасности. В прошлом году Грузия не была представлена на конференции.