Мюнхенскую конференцию по безопасности посетит глава МИД Грузии

Грузию на Мюнхенской конференции по безопасности будет представлять глава МИД. Премьер-министр республики не примет участия в мероприятии.
Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили приедет в Германию на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Об этом сообщают местные средства массовой информации со ссылкой на министерство.
В ходе поездки глава МИД пообщается с коллегами из других стран и представителями международных организаций.
"В рамках конференции 13-15 февраля руководитель внешнеполитического ведомства проведет переговоры с коллегами-министрами, представителями международных организаций и примет участие в панельной дискуссии"
– МИД Грузии
Ранее премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе сообщил, что пропустит предстоящую Мюнхенскую конференцию по безопасности. В прошлом году Грузия не была представлена на конференции.