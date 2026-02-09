Глава правительства Грузии пропустит Мюнхенскую конференцию

Грузия получила приглашение на конференцию по безопасности в Мюнхен, которого была лишена в прошлом году. Грузинский премьер-министр лично участвовать не планирует.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не планирует посещать Мюнхенскую конференцию по безопасности, несмотря на полученное приглашение.

"Правительство получило приглашение, и наш представитель будет на Мюнхенской конференции, но кто и в какой форме, общество узнает позже. Может быть, это будет Мака Бочоришвили (глава грузинского МИД — ред.), меня не будет"

— Ираклий Кобахидзе

Мюнхенская конференция по безопасности состоится с 13 по 15 февраля. В этом году Грузия получила приглашение, тогда как в 2025 страны не было в списке участников.