Аракчи: переговоры с США в Омане стали "хорошим началом"

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи дал высокую оценку непрямым переговорам с американской делегацией в ходе телефонных бесед с коллегами из Турции, Египта и Саудовской Аравии.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи провел телефонные разговоры с коллегами из Турции, Египта и Саудовской Аравии, такое сообщение распространила пресс-служба МИД Исламской Республики.

В ходе бесед дипломат позитивно высказался по поводу состоявшихся 6 февраля в Маскате переговоров с американской стороной по иранской ядерной программе.

В частности, иранский министр "назвал переговоры хорошим началом, одновременно подчеркнув необходимость устранения недоверия в отношении намерений и целей американской стороны".

В МИД ИРИ отметили, что в ходе бесед министры Турции, Египта и Саудовской Аравии позитивно отнеслись к восстановлению ядерных переговоров между Тегераном и Вашингтоном, обратив внимание на важность продолжения диалога для политического урегулирования и предотвращения эскалации.

Кроме того, собеседники Аракчи уточнили, что результаты переговоров играют большую роль в поддержании стабильности и безопасности в регионе.