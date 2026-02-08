США начали воздушную разведку в районе Ормузского пролива

Минувшей ночью в небе над Ираном заметили разведывательный самолет ВМС США P-8A Poseidon, который пролетел над Ормузским проливом вблизи иранской границы, после чего вернулся на базу.

С завершением очередного раунда переговоров по иранской ядерной проблеме, которые прошли в столице Омана Маскате, США не отказались от силовых методов решения проблемы и уже начали воздушную разведку на границе с Ираном.

Так, минувшей ночью над водами Ормузского пролива вблизи иранской границы был замечен разведывательный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon, сообщает РИА Новости.

Согласно маршруту движения, определенному на основе полетных данных, самолет вылетел из Бахрейна, покружил в небе над Ормузским проливом и направился обратно.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан назвал шагом вперед переговоры между Ираном и США, которые были организованы при участии региональных стран. Иран всегда придерживался стратегии, заключающейся в диалоге, направленном на мирное урегулирование проблем, однако что касается ядерного вопроса, Тегеран настаивает на том, что это право ИРИ, которое закреплено в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).