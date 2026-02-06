Грузинские олимпийцы получат денежные премии за медали

Если грузинским спортсменам, участвующим в зимних Олимпийских играх в Милане, удастся завоевать призовые места, власти страны вручат им серьезные денежные премии, сообщили в правительстве.

Правительство Грузии решило поощрить спортсменов, участвующих в зимних Олимпийских играх в Милане, денежными премиями, если они принесут стране медали любого достоинства, сообщили в пресс-службе правительства.

При этом денежные суммы будут отнюдь не символическими: так, награда за золотую медаль составит 1 млн лари, за серебро – 500 тыс лари, а за бронзу – 300 тыс лари, передает Sputnik Грузия.

Напомним, честь Грузии на ОИ-2026 отстаивают восемь грузинских спортсменов – они участвуют в соревнованиях по фигурному катанию и горнолыжному спорту.

На прошлых Олимпийских играх 2022 года Грузию представляли девять спортсменов, однако им не удалось завоевать ни одной награды.

(1 лари = $0,37)