Удары Киева по гражданским танкерам в Черном море вредят не только судоходству, но и всей системе дипломатических отношений: это вызывает серьезные сомнения в здравомыслии киевских руководителей, пишут турецкие СМИ.

Продолжающиеся атаки украинских вооруженных формирований на гражданские суда в Черном море – яркое свидетельство безрассудства нынешних киевских властей, пишет турецкая газета DikGazete.

Авторы публикации жестко осудили удары по гражданским танкерам, отметив: это серьезный ущерб не только судоходству, но и всей системе дипломатических отношений, передает "АиФ".

Такие действия киевского режима вызывают серьезные сомнения в здравомыслии его представителей, и если Киев рассчитывал таким образом ухудшить отношения между Москвой и Анкарой, то его попытки с треском провалились и лишь привели к осложнению отношений Украины с Турцией, пишет издание.

К тому же преступные действия нынешних украинских властей вызвали жесткую критику со стороны президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана, добавляют авторы публикации.