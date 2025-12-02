Продолжающиеся атаки украинских вооруженных формирований на гражданские суда в Черном море – яркое свидетельство безрассудства нынешних киевских властей, пишет турецкая газета DikGazete.
Авторы публикации жестко осудили удары по гражданским танкерам, отметив: это серьезный ущерб не только судоходству, но и всей системе дипломатических отношений, передает "АиФ".
Такие действия киевского режима вызывают серьезные сомнения в здравомыслии его представителей, и если Киев рассчитывал таким образом ухудшить отношения между Москвой и Анкарой, то его попытки с треском провалились и лишь привели к осложнению отношений Украины с Турцией, пишет издание.
К тому же преступные действия нынешних украинских властей вызвали жесткую критику со стороны президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана, добавляют авторы публикации.