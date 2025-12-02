Вестник Кавказа

Турция назвала безрассудством черноморские атаки Киева на танкеры

Турция назвала безрассудством черноморские атаки Киева на танкеры
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Удары Киева по гражданским танкерам в Черном море вредят не только судоходству, но и всей системе дипломатических отношений: это вызывает серьезные сомнения в здравомыслии киевских руководителей, пишут турецкие СМИ.

Продолжающиеся атаки украинских вооруженных формирований на гражданские суда в Черном море – яркое свидетельство безрассудства нынешних киевских властей, пишет турецкая газета DikGazete.

Авторы публикации жестко осудили удары по гражданским танкерам, отметив: это серьезный ущерб не только судоходству, но и всей системе дипломатических отношений, передает "АиФ".

Такие действия киевского режима вызывают серьезные сомнения в здравомыслии его представителей, и если Киев рассчитывал таким образом ухудшить отношения между Москвой и Анкарой, то его попытки с треском провалились и лишь привели к осложнению отношений Украины с Турцией, пишет издание.

К тому же преступные действия нынешних украинских властей вызвали жесткую критику со стороны президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана, добавляют авторы публикации.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
945 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.