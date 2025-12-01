Турция недовольна Зеленским. Фидан сделает ему внушение на саммите НАТО

По вине ВСУ у берегов Турции за последние несколько дней был атакован ряд гражданских судов и танкеров. Турция выражает протест против переноса украинского конфликта в ее часть Черного моря.

Турция долгое время стремилась сохранить нейтралитет в украинском конфликте. Россия - важный торговый партнер и поставщик энергии, а Украина - союзник НАТО, где Анкара является членом с 1952 года. Президент Реджеп Тайип Эрдоган постоянно говорит о необходимости гарантировать территориальную целостность Украины, но и выступает против введения санкций против России.

Стамбул четыре раза становился переговорной площадкой, впервые еще в марте 2022 года. Тогда мирные усилия Турции сорвала Великобритания, потому что Борис Джонсон попросил Владимира Зеленского продолжать боевые действия. Второй раз - в мае 2025 года в рамках миротворческой инициативы Дональда Трампа, еще два раунда состоялись летом.

Сейчас - важный для Эрдогана момент. На днях к нему приехал новый папа римский Лев XIV и призвал его заняться миротворчеством на Украине и в секторе Газа. "Образ моста через Босфор, выбранный в качестве символа моего путешествия, прекрасно выражает особую роль вашей страны. Господин Президент, пусть Турция станет источником стабильности и сближения народов во имя справедливого и прочного мира", - сказал понтифик.

Сегодня в Москву прилетел спецпосланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф, и все понимают, что от успеха его визита в РФ зависит многое в украинском урегулировании. Глава МИД Турции Хакан Фидан, комментируя новую инициативу президента Трампа, состоящую из 28 пунктов, повторил, что Стамбул готов принять встречу России и Украины на высшем уровне.

Однако переговоры идут непросто. План Трампа уже был сокращен и изменен во время женевской встречи между представителями США, Европы и Украины. Если Трамп и Путин не смогут найти общий язык, на медиаторстве Турции это тоже скажется плохо.

Анкара постоянно предупреждала, что продолжение украинского конфликта не в ее интересах, так как он представляет угрозу безопасности в Черном море. Несколько раз мы становились свидетелями атак ВСУ на компрессорные станции, подключенные к "Турецкому потоку". Но на днях эскалация достигла нового, неприемлемого для Эрдогана уровня.

28 ноября беспилотными катерами были атакованы танкеры Virat и Kairos у берегов Турции. 30 ноября танкер MERSIN, якобы перевозивший российскую нефть под панамским флагом был поврежден у Сенегала четырьмя взрывами. 2 декабря в 150 км от турецкой береговой линии FPV-дрон поразил судно Midvolga 2 с подсолнечным маслом из России, шедший в Грузию, два члена экипажа ранены.

Турция резко осудила атаки на грузовые суда в Черном море, включая инциденты с танкерами. Анкара расценивает нападения как угрозу судоходству, суверенитету и экологии в своей исключительной экономической зоне (ИЭЗ), требуя расследования.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган после заседания кабинета министров заявил: "Война между Россией и Украиной достигла масштабов угрозы судоходству в Черном море. Атака на торговые суда в исключительной экономической зоне Турции, имевшая место в прошлую пятницу, свидетельствует о тревожной эскалации в регионе. Анкара ни в коей мере не может обосновать угрозы судоходству, жизням людей и экологической обстановке в своей исключительной морской зоне".

Он добавил, что Анкара выступает "с предупреждениями в адрес всех соответствующих сторон" и подчеркнул готовность Турции к мирным усилиям.

Эрдоган ранее поддержал идею мира на основе плана Трампа: "Возможно ли достичь согласия по этому плану? Да, возможно... Если план будет отвечать законным ожиданиям и потребностям сторон в области безопасности, соглашение станет возможным".

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан 3 декабря выступит на встрече НАТО в Брюсселе и Совете НАТО-Украина. Он намерен заявить о необходимости прекращения войны и создания условий для справедливого мира, подчеркнув готовность Турции внести свой вклад. Анкара подтвердит поддержку независимости и территориальной целостности Украины, но выразит обеспокоенность эскалацией, передав "предельно четкую реакцию" Киеву.

Если официальная Анкара свои претензии Киеву намерена заявить за закрытыми дверями, турецкие эксперты себя не сдерживают.

Контр-адмирал в отставке Джем Гюрдениз, автор доктрины "Голубая родина", обвинил Украину: "Атаки на танкеры в Черном море свидетельствуют о том, что Украина, проигрывая военные действия на суше, стремится распространить конфликт на весь черноморский бассейн с вовлечением в него Турции. Последние события направлены на то, чтобы Украина превратила Черное море в свою хаотическую реальность и продлила конфликт в интересах Парижа, Берлина, Лондона и Брюсселя".

Он призвал к заседанию Совбеза ООН, соблюдению Конвенции Монтрё и ограничению турецкой поддержки Киева.

Таким образом, происходящее в Черном море повышает стимулы для Анкары помочь завершению конфликта. Давление Турции на Зеленского может возрасти. Однако, как и раньше, последнее слово в вопросе, как минимум с западной стороны - за США, а Европа своей поддержкой Украине может сорвать мирные усилия и Трампа, и Эрдогана.