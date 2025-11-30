В Черном море атакован еще один российский танкер

В 80 морских милях от турецкого побережья сегодня был атакован очередной российский танкер, шедший в Грузию с грузом растительного масла – сейчас судно идет к Синопу, сообщили в министерстве транспорта Турции.

Танкер Midvolga 2, шедший из России в Грузию с грузом подсолнечного масла, сегодня был атакован в 80 милях от побережья Турции, сообщило министерство транспорта и инфраструктуры республики.

"Танкер Midvolga 2 сообщил, что подвергся нападению в 80 милях от наших берегов. В настоящее время… судно не запрашивает помощь. Оно с работающими двигателями следует в направлении Синопа"

- Минтранс Турции

Напомним, это не первая атака на танкеры в Черном море в территориальных водах Турции - ранее мы писали о том, что 28 ноября направлявшийся в Новороссийск танкер Kairos под флагом Гамбии загорелся из-за внешнего воздействия в 28 милях от берегов Турции, его экипаж из 25 человек эвакуировали.

В тот же день беспилотниками был атакован танкер VİRAT под флагом Гамбии, направлявшийся в Новороссийск, на следующий день судно было атаковано повторно беспилотными катерами, его экипаж тоже был эвакуирован.

Накануне в Анкаре прошло заседание турецкого кабинета министров, главной темой которого стали атаки на танкеры в Черном море в территориальных водах республики. Анкара любыми путями старается не допустить распространения конфликта на Черное море и обезопасить экономические интересы Турции, сказал представитель турецкого МИД.