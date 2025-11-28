Вестник Кавказа

Турецким спасателям понадобились двое суток для тушения горящего танкера

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пожар на атакованном у берегов Турции танкере Kairos, следовавшем в Россию и атакованном беспилотными летательными аппаратами, потушили спустя почти двое суток, сообщили власти страны.

Турецкие огнеборцы спустя почти двое суток потушили пожар на атакованном в Черном море танкере Kairos, следовавшем в Новороссийск, сообщили турецкие власти.

"Пожар на танкере Kairos, на котором во время движения в сторону России в Черном море прогремел взрыв, после которого вспыхнул пожар, полностью потушен"

– министерство транспорта и инфраструктуры Турции

Танкер Kairos под флагом Гамбии два дня назад вспыхнул в 28 милях от турецкого побережья в Черном море, причиной пожара стало внешнее воздействие, его экипаж из 25 человек был полностью эвакуирован, передает "АиФ".

Позднее экипаж еще одного танкера, Virat, также сообщил об атаке, однако все 20 членов экипажа заявили о намерении остаться на борту. Накануне танкер подвергся повторной атаке.

Напомним, ранее мы писали о том, что танкер под флагом Гамбии шел в Новороссийск без груза, когда был атакован БПЛА, на судне после этого вспыхнул пожар, сообщило Главное управление мореходства Турции.

