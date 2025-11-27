Вестник Кавказа

Турция сообщила о ЧП на идущем в Новороссийск танкере

Направлявшийся в Новороссийск танкер загорелся из-за внешнего воздействия у берегов Турции, идут спасательные работы.

Пожар начался на шедшем в Новороссийск под флагом Гамбии танкере Kairos, такое сообщение распространило Главное управление мореходства Турции.

Уточняется, что танкер шел без груза. Возгорание на нем началось из-за "внешнего воздействия", на расстоянии 28 морских миль от берега.

По данным ведомства, на борту находятся 25 членов экипажа, идут работы по их спасению. Состояние людей оценивается как удовлетворительное.

"Для эвакуации моряков в регион направлены наши спасательные подразделения, процесс эвакуации находится под контролем"

– управление

