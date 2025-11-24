Вестник Кавказа

Анкара: Турция будет продолжать прилагать усилия для мирного урегулирования на Украине

Анкара: Турция будет продолжать прилагать усилия для мирного урегулирования на Украине
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава внешнеполитического ведомства Турции Хакан Фидан сделал заявление о том, что Анкара будет прилагать еще большие усилия по решению украинского конфликта.

Турция будет настаивать на достижении мирного урегулирования на Украине, которое устроит все стороны конфликта, такое заявление сделал глава МИД Турции Хакан Фидан по итогам встречи со своими немецким коллегой Йоханном Вадефулем в Берлине. Об этом сообщили на официальной странице турецкого внешнеполитического ведомства.

Анкара и Берлин подробно обсудили украинский вопрос и пути мирного урегулирования.

Турецкая сторона еще раз подчеркнула свою готовность развивать конструктивную работу в этом направлении с целью достижения справедливого мира между Киевом и Москвой.  

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
750 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.