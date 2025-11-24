Анкара: Турция будет продолжать прилагать усилия для мирного урегулирования на Украине

Глава внешнеполитического ведомства Турции Хакан Фидан сделал заявление о том, что Анкара будет прилагать еще большие усилия по решению украинского конфликта.

Турция будет настаивать на достижении мирного урегулирования на Украине, которое устроит все стороны конфликта, такое заявление сделал глава МИД Турции Хакан Фидан по итогам встречи со своими немецким коллегой Йоханном Вадефулем в Берлине. Об этом сообщили на официальной странице турецкого внешнеполитического ведомства.

Анкара и Берлин подробно обсудили украинский вопрос и пути мирного урегулирования.

Турецкая сторона еще раз подчеркнула свою готовность развивать конструктивную работу в этом направлении с целью достижения справедливого мира между Киевом и Москвой.