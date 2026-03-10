В Иране задержали 20 человек за шпионаж на Израиль

20 человек было задержано в иранском городе Урмия по подозрению в шпионаже и сотрудничестве с ЦАХАЛ.

Иранские правоохранители произвели задержание 20 человек, подозреваемых в шпионаже и сотрудничестве с израильскими спецслужбами, сообщает информационное агентство Тasnim.

Уточняется, что предполагаемых шпионов задержали в городе Урмия. Там были ликвидированы несколько сетей наемников, связанных с ЦАХАЛ.

"Эти лица сотрудничали с Израилем, в том числе передавали ему данные о расположении военных, полицейских и других объектов, обеспечивающих безопасность"

– Тasnim

В настоящее время в отношении всех 20 подозреваемых ведется следствие, уточнили в публикации.

До окончания следственных действий они будут находится под стражей на основании соответствующих судебных ордеров.