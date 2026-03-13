Генконсульство России в Исфахане временно прекращает работу

Работа генерального консульства РФ в Исфахане на время приостановлена. Ранее здание диппредставительство было повреждено в ходе воздушной атаки.

Российское генконсульство в Исфахане временно приостановило работу на фоне войны США и Израиля против Ирана, такое сообщение было размещено на странице диппредставительства РФ в соцсети.

"В связи с текущей ситуацией Генконсульство России в Исфахане временно приостанавливает свою работу"

– генконсульство России в Исфахане

В сообщении уточняется, что, когда консульский прием возобновится, диппредставительство сообщит об этом дополнительно.

Напомним, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о том, что здание генконсульства РФ в Исфахане получило повреждения в ходе атаки на администрацию одноименной провинции. Удар был нанесен неделю назад, восьмого марта. В результате него есть пострадавшие. К счастью, никто не погиб. Серьезных травм также не было зафиксировано.

Американо-израильская война с Ираном началась 28 февраля с ударов США и Израиля. В ответ Иран начал атаковать Израиль, а также американские объекты в странах региона. Кроме того, несколько ракет были перехвачены в воздухе над территорией Турции, а два беспилотника ударили по Нахчыванской Автономной Республике Азербайджана.