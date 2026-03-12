Вестник Кавказа

На юге Ливана была атакована миссия Временных сил ООН

Военный Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня на юге Ливана подверглась обстрелу позиция миротворцев ООН, был ранен один из миротворцев, сейчас руководство миссии проводит расследование.

Сегодня на юге Ливана неизвестными была атакована позиция Временных сил ООН (UNIFIL), в ходе атаки получил ранения один военнослужащий, заявила представитель миротворческой миссии Кэндис Адрель.

"Прошлой ночью один из наших объектов рядом с Мейс-эль-Джабаль получил повреждение, предположительно, в результате огня из тяжелого пулемета, что привело к возникновению пожара"

- Кэндис Адрель

К счастью, ранение миротворца оказалось легким – он получил его, направляясь в укрытие.

Руководство миротворческой миссии уже начало расследование этого инцидента, - добавила Кэндис Адрель.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
745 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.