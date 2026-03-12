На юге Ливана была атакована миссия Временных сил ООН

Сегодня на юге Ливана подверглась обстрелу позиция миротворцев ООН, был ранен один из миротворцев, сейчас руководство миссии проводит расследование.

Сегодня на юге Ливана неизвестными была атакована позиция Временных сил ООН (UNIFIL), в ходе атаки получил ранения один военнослужащий, заявила представитель миротворческой миссии Кэндис Адрель.

"Прошлой ночью один из наших объектов рядом с Мейс-эль-Джабаль получил повреждение, предположительно, в результате огня из тяжелого пулемета, что привело к возникновению пожара"

- Кэндис Адрель

К счастью, ранение миротворца оказалось легким – он получил его, направляясь в укрытие.

Руководство миротворческой миссии уже начало расследование этого инцидента, - добавила Кэндис Адрель.