США готовы провести переговоры с Ираном в Пакистане

Дональд Трамп готов провести переговоры с Ираном на территории Пакистана. Ранее с таким предложением выступил пакистанский премьер.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп косвенно дал понять, что готов к переговорам с Ираном в Пакистане. На своей странице в соцсетях он сделал репост сообщения премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа, предложившего организовать американо-иранские переговоры.

Шариф отметил, что Пакистан поддерживает шаги, направленные на установление контактов между конфликтующими сторонам.

"Пакистан приветствует и всецело поддерживает продолжающиеся усилия по ведению диалога с целью прекращения войны на Ближнем Востоке в интересах мира и стабильности в регионе и за его пределами. При условии согласия США и Ирана, Пакистан готов принять стороны для содействия переговорам по всеобъемлющему урегулированию продолжающегося конфликта"

– Шахбаз Шариф

После этого Трамп репостнул публикацию премьера Пакистана, поддержав его предложение.