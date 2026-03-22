Вестник Кавказа

Пакистан готов принять переговоры США и Ирана

Флаг Пакистана
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Переговоры США и Ирана могут пройти в Исламабаде, если стороны согласятся, рассказали в МИД Пакистана. Ранее Тегеран получил через посредников предложение от США.

Исламабад готов стать переговорной площадкой для Вашингтона и Тегерана, заявил официальный представитель МИД Пакистана Тахир Хуссейн Андраби, передает CNN.

"Если обе стороны согласны, Пакистан всегда готов провести переговоры"

– Андраби

Ранее президент США сообщил о контактах с Ираном. В Иране опровергли старт переговоров, но сообщили, что получили через посредников американское предложение и изучают его. По данным СМИ, обмен сообщениями проводился через Исламабад, там же до конца недели может пройти первый с начала текущего военного конфликта раунд переговоров.  

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
1015 просмотров

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.