Пакистан готов принять переговоры США и Ирана

Переговоры США и Ирана могут пройти в Исламабаде, если стороны согласятся, рассказали в МИД Пакистана. Ранее Тегеран получил через посредников предложение от США.

Исламабад готов стать переговорной площадкой для Вашингтона и Тегерана, заявил официальный представитель МИД Пакистана Тахир Хуссейн Андраби, передает CNN.

"Если обе стороны согласны, Пакистан всегда готов провести переговоры"

– Андраби

Ранее президент США сообщил о контактах с Ираном. В Иране опровергли старт переговоров, но сообщили, что получили через посредников американское предложение и изучают его. По данным СМИ, обмен сообщениями проводился через Исламабад, там же до конца недели может пройти первый с начала текущего военного конфликта раунд переговоров.