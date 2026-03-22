Иран изучает условия США, полученные через посредников

В Тегеране рассматривают условиях возможной сделки, полученные от США через посредников. Есть вероятность, что переговоры могут состояться на этой неделе в Исламабаде.

Предложение США, поступившее через посредников, изучается Тегераном, поделился чиновник иранского МИД, передает телеканал CBS News.

"Мы получили условия США через посредников, и они находятся на рассмотрении"

– чиновник

В CBS News отметили, что направленное Ирану предложение может потенциально указывать на то, что стороны могут сесть за стол переговоров. Информации о содержании американского предложения не приводится.

Накануне Дональд Трамп сообщил, что между США и Ираном идут переговоры и сделка может быть вскоре заключена.

В Иране опровергли слова американского лидера, но подтвердили, что получили послание.

"Через некоторые дружественные страны поступили послания относительно запроса США о переговорах для окончания войны"

– официальный представитель МИД ИРИ Эсмаил Багаи

Ранее СМИ сообщили, что в переговорах с США от Ирана участвовал председатель парламента Мохаммад Багер-Галибаф.

По данным журналиста портала Axios Барака Рвида, уже на этой неделе при участии посредников может пройти встреча Тегерана и Вашингтона. Провести ее планируется в столице Пакистана. Со стороны США принять участие во встрече в Исламабаде может вице-президент Джей Ди Вэнс.

По данным Financial Times власти Пакистана помогали проводить неофициальный обмен предварительными сообщениями между Тегераном и представителями Вашингтона – спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем президента Джаредом Кушнером.