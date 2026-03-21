РФ готова содействовать в урегулировании конфликта вокруг Ирана – Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с египетским коллегой Бадром Абдельати, в котором был подтвержден настрой РФ на содействие в урегулировании ситуации с Ираном.
Согласно сообщению МИД РФ, диалог состоялся по инициативе Каира. Министры обсудили вопросы, касающиеся "беспрецедентной эскалации военно-политической обстановки в зоне Персидского залива", связанной с военной агрессией США и Израиля в отношении Ирана. Стороны подчеркнули необходимость незамедлительной остановки боевых действий и возобновления коллективных "политико-дипломатических усилий, нацеленных на разрядку напряженности".
Глава российского МИД вновь подтвердил, что Москва готова содействовать нормализации ситуации в регионе.
"Лавров подтвердил готовность России оказывать всемерное содействие в урегулировании имеющихся противоречий на Ближнем Востоке мирными средствами при учете интересов всех государств региона, без каких-либо двойных стандартов"
– МИД России
Также в рамках беседы главы внешнеполитических ведомств затронули ряд аспектов дальнейшего развития сотрудничества России и Египта, в том числе график грядущих двусторонних мероприятий.