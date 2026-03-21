Москва соблюдает стратегические договоренности с Тегераном – Захарова

Россия не нарушает стратегических отношений с Ираном, об этом заявила в понедельник официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

"Мы обозначили наши стратегические отношения с Ираном. Мы их не нарушаем. Мы, кстати, одна из немногих стран, которые назвали вещи своими именами. <…> Если бы мы этого не сделали бы, то я вас уверяю, что история о том, что якобы Иран нанес удары, она бы уже доминировала"

– Мария Захарова

Она подчеркнула, что Москва никаким образом не нарушила обязательств по Договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Тегераном, и в своих действиях исходит из той логики, которая в этом договоре заложена.