Россия поддерживает контакты с Ираном – МИД РФ

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили о том, что Москва поддерживает диалог с Тегераном, а также со странами Персидского залива на фоне конфликта в регионе.

В настоящее время Россия активно поддерживает связь с руководством Ирана, а также с коллегами из других стран ближневосточного региона, такое заявление сделал замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Заявление было сделано в ходе брифинга на международной конференции "Россия и Индия: к новой повестке двусторонних отношений".

"У нашего министра постоянные контакты с коллегами из стран (Персидского - ред.) залива, контакты с министром иностранных дел Ирана. Мы находимся в режиме реального времени, работаем со всеми"

– Андрей Руденко

Также он прокомментировал возможность Соединенных Штатов провести наземную операцию на территории Ирана.

По словам замглавы МИД, на данный момент перспективы развития такого сценарий выглядят неубедительно, однако это может привести к еще большей эскалации в регионе.

"Представляется, что в случае реализации таких планов - пока еще перспективы выглядят не очень убедительными, - если такое произойдет, конечно, это принесет большее обострение ситуации и вряд ли приблизит к завершению этого конфликта"

– Андрей Руденко

Как подчеркнул представитель российского внешнеполитического ведомства, Москва никогда ни питала иллюзий насчет Вашингтона, поэтому отношения фоне ситуации на Ближнем Востоке не изменились.

Руденко отметил, что для России важно, чтобы международные партнеры выполняли те принципы и нормы международного права, под которыми они подписались. В контексте конфликта на Ближнем Востоке США отошли от этого принципа, подчеркнул он.