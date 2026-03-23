Россия требует сохранить статус-кво святых мест Иерусалима – Небензя

Израиль должен обеспечить свободный доступ к религиозным объектам и сохранить их исторический статус, заявил постпред РФ при ООН.

В ходе заседания Совета безопасности постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что Израиль должен обеспечить сохранение исторического и юридического статуса-кво святых мест Иерусалима.

По его словам, закрытие комплекса мечети Аль-Акса для мусульман в последние дни месяца Рамадан под предлогом безопасности стало настоящим испытанием для верующих и носит откровенно провокационный характер.

Также постпред напомнил, что в настоящий момент закрыт для прихожан и Храм Гроба Господня.

"Требуем от Израиля сохранения исторического и юридического статуса, статуса-кво святых мест Иерусалима"

- Василий Небензя