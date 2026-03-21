Израиль нанес удары по топливным станциям в Ливане

В Израиле подтвердили нанесение ударов по топливным станциям в Ливане. В ЦАХАЛ отметили, что они обеспечивают группировке "Хезболла" миллионы долларов прибыли.

Армия Израиля атаковала расположенные в Ливане топливные станции, которые, по ее данным, оказывали финансовую поддержку "Хезболле". Об этом рассказала в пресс-службе ЦАХАЛ.

"За прошедшие сутки армия обороны Израиля завершила очередную волну нападений по всему Ливану на заправочные станции компании "Аль-Амана", которая контролируется террористической организацией "Хезболла" и служит важной экономической инфраструктурой для террористической деятельности"

– армейская пресс-служба

Там отметили, что в результате этих атак были уничтожены заправочные станции в различных частях Ливана, которые "Хезболла" использовала для заправки фур с оружием и террористами.

В пресс-службе отметили, что заправки обеспечивают "Хезболле" миллионы долларов прибыли для финансирования ее деятельности и являются еще одним примером эксплуатации ливанских граждан "Хезболлой", действующей под гражданским прикрытием для продвижения террористической символики.

"Нападение на автозаправочные станции наносит значительный ущерб инфраструктуре террористической организации "Хезболла" в Ливане, возможностям террористов террористической организации планировать террористические заговоры и продолжает наносить ущерб активам ассоциации "Аль-Карадхассан" в Бейруте в рамках экономического укрепления террористической организации в сердце гражданского населения"

– ЦАХАЛ

В Армии обороны Израиля добавили, что продолжат силовые действия против "Хезболлы".