Израиль и "Хезболла" начали бои за город Хиям

Боевые структуры ливанской "Хезболлы" начали бои с израильской армией в приграничном городе Хиям. Идут бои с использованием стрелкового оружия и ракет.
"Бойцы исламского сопротивления с 10.00 (11.00 мск) субботы ведут прямые столкновения с силами израильской армии в городе Хиям с использованием стрелкового оружия, вооружения средней мощности и ракетных снарядов. Боевые действия продолжаются на момент публикации данного заявления"
– "Хезболла"
Вчера ливанские радикалы сообщили о выполнении 55 операций против Израиля в течение суток. По сведениям "Хезболлы", бойцы движения более 20 раз остановили продвижение войск ЦАХАЛ.