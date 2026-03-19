Израиль и "Хезболла" начали бои за город Хиям

Карта Сирии
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Израильские войска и ливанская "Хезболла" вступили в боестолкновения в городе Хиям. Ведутся ближние бои с использованием стрелкового оружия.

Боевые структуры ливанской "Хезболлы" начали бои с израильской армией в приграничном городе Хиям. Идут бои с использованием стрелкового оружия и ракет. 

"Бойцы исламского сопротивления с 10.00 (11.00 мск) субботы ведут прямые столкновения с силами израильской армии в городе Хиям с использованием стрелкового оружия, вооружения средней мощности и ракетных снарядов. Боевые действия продолжаются на момент публикации данного заявления"

– "Хезболла"

Вчера ливанские радикалы сообщили о выполнении 55 операций против Израиля в течение суток. По сведениям "Хезболлы", бойцы движения более 20 раз остановили продвижение войск ЦАХАЛ.

